Asiatisk børsfall etter nordkoreansk rakettoppskyting

utenriks

Nikkei-indeksen i Tokyo falt 0,45 prosent til sitt laveste nivå siden begynnelsen av mai. Topix-indeksen i Tokyo gikk ned 0,15 prosent.

– Rakettoppskytingen kan fyre opp under bekymringer rundt en mulig militærkonflikt mellom USA og Nord-Korea. Markedet kan ikke unngå å se at risikoen øker. Vi må nå være på utkikk etter signaler fra USA på hvordan denne siste oppskytingen blir fulgt opp videre, sier analytiker Hitoshi Asaoka i Asset Mangement One i Tokyo.

Kospi-indeksen i Seoul mistet 0,5 prosent av sin verdi, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 0,3 prosent.

Det var børsnedgang også i Australia, mens hovedindeksen på Shanghai-børsen i Kina steg så vidt 0,1 prosent.

(©NTB)