Båter med 700 migranter stanset og sendt tilbake til Libya

Båtene skal ha vært på vei til Italia med migranter og flyktninger.

Tirsdag ble tre båter med til sammen 454 personer stanset. Mandag ble to båter med 222 personer stanset. Kystvakten skal mandag ha fått italiensk hjelp da båtene ble avskåret.

Hva som har skjedd med dem som er ført tilbake til Libya, er ikke kjent. Personer som tidligere har tatt seg fra Libya til Italia over Middelhavet, har fortalt at de er blitt holdt fanget i ukevis før de ble satt om bord i båter.

Meldingen om at 700 migranter er stanset av libyske myndigheter, kommer dagen etter at fire EU-land og tre afrikanske land, deriblant Libya, holdt toppmøte i Paris for å diskutere hvordan strømmen av migranter og flyktninger til Europa kan stanses. I bytte mot økonomisk hjelp og annen bistand skal Libya, Tsjad og Niger bidra til å hjelpe EU med dette.

