Demninger og diker greier ikke lenger å beskytte Houston

utenriks

Personene som bor i de om lag 50 boligene like ved det ødelagte diket, ble tirsdag bedt om å komme seg unna umiddelbart.

– Diket ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skriver lokale myndigheter i Brazoria fylke på Twitter.

Folk i området blir også bedt om kun å bruke mobiltelefonene til nødanrop fordi nettet er i ferd med å bryte sammen som følge av stor trafikk.

De siste fire dagene har Houston vært rammet av enorme mengder nedbør i forbindelse med ekstremværet Harvey. Gater står under vann, og hundrevis av båter, samt helikoptre og spesialkjøretøy er blitt brukt til å redde tusenvis av innbyggere fra vannmassene.

Demningene for små

Oversvømmelsene er ventet å bli enda verre som følge av at Addicks-dammen i utkanten av millionbyen ikke lenger har kapasitet til å holde på alt regnvannet. Tirsdag morgen hadde vannstanden steget over kanten av demningen, og vannet begynte å strømme ukontrollert utover områdene rundt vannreservoaret.

Addicks-demningen er bygget for å hindre at elva Buffalo Bayou går over sine bredder. Det er første gang siden demningen ble bygd for snart 80 år siden, at den ikke greier å holde på vannmassene.

Vannet i ytterligere et vannreservoar, Barker, er også faretruende høyt.

Mandag begynte ingeniører å slippe ut vann fra begge vannreservoarene for å minke presset på demningene, men dette var ikke nok til å hindre at vannstanden fortsatte å stige.

At vannet flommer over, betyr at flere boliger og gater vil bli oversvømmet, og enkelte boliger vil trolig være oversvømmet i opptil en måned, sier tjenestemannen Jeff Lindner, som jobber med flomkontroll i Harris County.

Tusenvis i sentre

I Texas har over 17.000 mennesker så langt blitt innkvartert i evakueringssentre, ifølge Røde Kors i USA.

Redningsmannskaper fortsatte tirsdag å rykke ut for å redde folk som har ringt nødetatene og fortalt at de sitter fanget i hjemmene sine, omringet av vann.

Myndighetene har foreløpig bare bekreftet et fåtall dødsfall, men det kommer stadig flere meldinger om mennesker som er savnet og som trolig er omkommet.

President Donald Trump og hans kone Melania ankom tirsdag Texas, der de skal besøke Corpus Christi og Austin for å få informasjon om flommen og redningsarbeidet. De er ikke ventet å besøke Houston ettersom store deler av byen står under vann.

Ny nedbørsrekord

Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm. I Pearland sørøst for Houston har det falt 125 centimeter regn, opplyste værmeldingstjenesten tirsdag, ifølge DPA.

Besøket tirsdag blir gjennomført før ekstremværet Harvey igjen er ventet å bevege seg innover mot kysten tirsdag kveld og onsdag. De neste to dagene kan innbyggerne i den lavtliggende byen New Orleans i delstaten Louisiana vente seg kraftig nedbør og flom.

Byen markerte tirsdag tolvårsdagen for den ødeleggende orkanen Katrina, som tok livet av rundt 1.800 mennesker.