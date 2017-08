Frykt for økende dødstall i Texas

utenriks

Seks av de døde er funnet i Harris County, som også omfatter deler av storbyen Houston, skriver The Washington Post.

Den sjuende er funnet i Rockport nær Corpus Christi der ekstremværet Harvey nådde land. En annen død person er funnet i La Marque nær Galveston, skriver avisen videre. Den niende personen som ifølge avisen er bekreftet omkommet i ekstremværet, er en kvinne i 60-årene. Hun lå og sov da et stort eiketre falt over husvognen hennes i byen Porter nord for Houston, opplyser lokalt politi.

Listen over ubekreftede meldinger om savnede og antatt omkomne, vokser.

– Dessverre vet vi at dødstallet historisk sett pleier å stige i slike hendelser. Jeg er svært bekymret over hvor mange omkomne vi kommer til å finne, sier Houstons politisjef Art Acevedo til AP.

Det har noen steder falt opptil 76 centimeter med regn siden fredag, og det er ventet ytterligere 61 centimeter. Så store nedbørsmengder gjør at myndighetene nå er bekymret for at det verste ennå ikke er over.

Varer i flere dager

Harvey var en orkan av kategori 4 da den nådde land fredag. Vindstyrken avtok senere og ekstremværets senter flyttet seg fra land i retning havet igjen. Mandag økte Harvey noe i styrke, mens uværet flyttet seg over den varme sjøen.

Meteorologer venter nå at Harvey kommer til å holde seg over havet i halvannet døgn før ekstremværet enda en gang inntar land, denne gang øst for Houston, i løpet av onsdag. Deretter vil uværet svekkes på sin ferd videre nordover i innlandet, melder National Hurricane Center.

Før alt dette har funnet sted, er det altså ventet store nedbørsmengder i flere dager framover. Det vil i sin tur bidra til at oversvømmelsene blir enda større de neste dagene. Flomvannet vil først trekke seg sakte tilbake når Harvey har forlatt området, ifølge prognosen.

3.052 reddet i Houston

Houstons ordfører Sylvester Turner sa mandag kveld på en pressekonferanse at politiet i løpet av de åtte foregående timene hadde reddet 1.000 mennesker. Dermed har 3.052 personer blitt reddet i aksjoner bare i Houston siden fredag. Mandag kveld pågikk det fortsatt minst 150 kritiske redningsaksjoner, opplyste Turner.

Kystvakten opplyste samtidig at den har reddet over 3.000 mennesker med båt og helikopter, og at det kommer inn over 1.000 telefonhenvendelser i timen.

Nærmere 300.000 personer var strømløse lørdag. Dette tallet har nå falt til 100.000. Det er vanskelig for mannskapet å gjenopprette forsyningen på grunn av flomvannet, opplyste lokale myndigheter mandag kveld.

(©NTB)