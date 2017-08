Juncker sier Tyrkia tar store skritt vekk fra Europa

utenriks

Jean-Claude Juncker er av den oppfatning at Erdogan helst ser at EU stanser alle forhandlinger om medlemskap.

– Da kan han si det er unionens skyld og ikke Tyrkias, sier Juncker.

Tyrkia innledet forhandlinger med EU om medlemskap for 12 år siden. Men forhandlingene står på stedet hvil, til tross for at EU lovet framdrift som motytelse for at Tyrkia stanset strømmen av flyktninger til Hellas.

President Erdogans massive utrenskning etter kuppforsøket sist sommer har utløst sterke reaksjoner i EU. Mange land mener at Tyrkia ikke deler EUs verdigrunnlag og umulig kan bli del av unionen.

Men Juncker oppfordrer medlemslandene til å holde forhandlingene i gang.

– Et sammenbrudd vil være Tyrkias ansvar, la han til.

