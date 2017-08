Stor demning utenfor Houston har begynt å flomme over

utenriks

Det er første gang noensinne at demningen flommer over, ifølge NBC News.

Ingeniører har tidligere forsøkt å slippe ut noe vann fra demningen Addicks for å hindre at områder i nærheten blir oversvømt, men tirsdag var det klart at dammen ikke lenger har kapasitet til å holde på vannmassene.

Ifølge tjenestemannen Jeff Lindner er vannstanden nå over kanten av reservoaret, skriver BBC. Det vil føre til ukontrollerte oversvømmelser i området rundt, deretter vil vannet renne ut i gatene, som allerede er fulle av regnvann.

Flommen i Houston er kommet i kjølvannet av ekstremværet Harvey. De siste dagene har det regnet enormt mye, og det er fortsatt ventet store nedbørsmengder de to neste dagene.

Buffalo Bayou er den største elven i Houston og renner gjennom sentrum av byen.

Myndighetene er også bekymret for dammen Barker, som også er bygget for å holde vannstanden i elva nede slik at Buffalo Bayou ikke flommer over.

