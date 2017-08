Trump holder alle muligheter åpne etter ny nordkoreansk rakett

utenriks

– Truende og destabiliserende handlinger øker bare Nord-Koreas isolasjon i regionen og i verden, heter det i en skriftlig uttalelse fra Trump tirsdag.

Presidenten sier videre at «alle muligheter er på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA.

– Verdenssamfunnet har mottatt Nord-Koreas siste budskap klart og tydelig. Dette regimet har vist sin forakt for sine naboer, for alle medlemslandene i FN, og for det man har som minimumsstandard for akseptabel internasjonal oppførsel, mener Trump.

I uttalelsen gjentar Trump tidligere trusler om å bruke militærmakt for å løse den pågående krisen med Nord-Korea, blant annet bruker han en dommedagsformulering om at «ild og vrede» skal regne ned over Pyongyang.

Økende trussel

Etter den siste oppskytningen ringte Trump til Japans statsminister Shinzo Abe for å drøfte hva som nå kan gjøres.

I en erklæring fra Det hvite hus heter det at de to lederne er enige om at Nord-Korea utgjør en alvorlig og økende direkte trussel mot USA, Japan og Sør-Korea, så vel som mot land hele verden rundt.

Nord-Korea forsvarer prøveoppskytingen med at den var svar på militærøvelsen som USA og Sør-Korea gjennomfører.

– Nå som USA åpenlyst har erklært sin fiendtlige intensjon mot Nord-Korea ved å gjennomføre felles aggressive militærøvelser til tross for gjentatte advarsler, har mitt land enhver grunn til å svare med harde mottiltak i vår rett til selvforsvar, sier Nord-Koreas FN-ambassadør Han Tae-Song.

Ifølge forsvarsledelsen i Sør-Korea fløy raketten om lag 2.700 kilometer før den brakk i tre deler og falt ned i Stillehavet om lag 1.200 kilometer øst for Hokkaido.

Aggressivt

Forskningsleder og rakettekspert Anders Lennartsson ved Totalforsvarets forskningsinstitutt sier at en rakett over Japan er mer aggressiv handling enn det Nord-Korea tidligere har gjort, da de i prinsippet skjøt rett opp.

– Å la raketten gå over Japan er det naturlige skrittet for Nord-Koreas rakettprogram, men det viser også at landet ikke bryr seg om sanksjoner, sier Lennartsson til TT. Han er overrasket over at nordkoreanerne faktisk klarer å utføre dette i lys av sanksjoner som rammer muligheten for å kjøpe kunnskap og teknologi.

