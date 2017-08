Trump reiser til flomrammede Texas

utenriks

Donald og Melania Trump reiser tirsdag morgen til kystbyen Corpus Christi sør for Houston der de vil bli orientert om redningsarbeidet som utføres. Deretter flyr de videre til delstatshovedstaden Austin for en omvisning i statens redningsoperasjonssenter og et møte med delstatens administrasjon.

Det er ventet at Kongressen vil gi en betydelig bistandspakke til ofrene etter Harveys herjinger. Nå venter politikerne på et konkret forslag fra Trump.

Harvey kan koste amerikanske forsikringsselskap mer enn 150 milliarder kroner, og det forventes at landets myndigheter vil bistå i oppryddingen. Men Kongressen kan ikke vedta noen bistandspakke før Det hvite hus legger fram et forslag.

Ifølge meteorologer vil flommen bli verre de nærmeste dagene, før den langsomt trekker seg tilbake etter hvert som Harvey svekkes.

Frykter flere omkomne

Houston er lammet som følge av oversvømmelsene. Enkelte hus er omgitt av vann helt opp til taket. Mandag hadde uværet og oversvømmelsene vart i fire dager.

Foreløpig er det meldt om åtte omkomne, blant dem fire barn og deres oldeforeldre. Politiet er bekymret for hvor mange lik som kommer til å bli funnet når vannet igjen synker.

Fanget i oversvømte boliger

2.000 mennesker er så langt reddet fra flommen i byen. Fortsatt ringer folk nødnummeret for å varsle at de sitter fanget i oversvømte boliger og med vann på alle kanter. Rundt 4.000 redningsarbeidere deltar i innsatsen i tillegg til frivillige.

600 båter er satt inn i evakueringen, og både Louisiana og Florida har bidratt med båter. I tillegg brukes det 500 spesialkjøretøyer og 14 helikoptre for å redde folk ut. Myndighetene oppgir at Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar.

Sosiale medier

Innbyggerne er desperate etter hjelp og usikre på om tradisjonell redningsinnsats er tilstrekkelig. De bruker derfor sosiale medier for å dele kart over hvor de befinner seg og bilder av seg selv fanget på hustak og i bygninger.

En kvinne skrev på Facebook at hennes søster og fire barn var i nød, inkludert en ettåring.

– Vær så snill, hvis noen kan få dem ut av byen, kan jeg og min mor hente dem. Veiene er bare blokkert og vi kan ikke komme inn, skrev hun i en Facebook-gruppe der mange ba om hjelp.

– 911 fungerte ikke

En annen kvinne i Houston tok opp en video da hun begynte å frykte for sitt liv. Søndag oppholdt hun seg i andre etasje i naboens hjem sammen med beboerne i tre andre hus, inkludert fem barn. Da hadde vannet steget til livet i første etasje.

– Vi ringte 911, og det ringte og ringte og ringte og ringte, sa hun mandag etter at vannet hadde trukket seg tilbake og hun kunne returnere hjem.

– Ingen redningstjeneste i verden kunne håndtert Harvey. Men ingen advarte oss om at 911 ikke ville fungere. Det var veldig skremmende, sa hun.

