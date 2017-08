FNs sikkerhetsråd fordømmer Nord-Korea

utenriks

Sikkerhetsrådet krever at myndighetene i Pyongyang avslutter prøveoppskytingsprogrammet etter at Nord-Korea fyrte av en rakett over Japan.

De 15 nasjonene i rådet står sammen i sin fordømmelse av landets siste provokasjon. Kina og Russland er enige om å undertegne en erklæring som fordømmer det isolerte regimets handling.

Forslaget kommer fra USA, som tok initiativ til møtet sammen med Japan etter en telefonsamtale mellom de to landenes politiske ledere. Nyhetsbyrået Reuters har sett erklæringen, som også oppfordrer alle land til «raskt og fullt» å implementere FNs sanksjoner mot Nord-Korea.

_ En krigsøvelse

– Den siste prøveoppskytingen er en krigsøvelse som første trinn i den militære operasjonen til den nordkoreanske hæren i Stillehavet og et betydningsfylt forspill for å kontrollere Guam, sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

President Donald Trump sier verden har hørt Nord-Koreas siste melding høyt og tydelig.

– Trusler og destabiliserende handlinger bare øker det nordkoreanske regimets isolasjon i regionen og blant alle nasjoner i verden. Alle alternativer er nå på bordet, uttaler Trump.

Fløy over Japan

Det er bare noen uker siden Sikkerhetsrådet valgte å stramme inn sanksjonene mot Nord-Korea etter flere nye prøveoppskytninger av ballistiske missiler.

Mellomdistanseraketten som ble skutt opp over Nord-Japan tirsdag, brakk i tre deler før den falt ned i Stillehavet om lag 1.200 kilometer øst for øya Hokkaido.

