FNs sikkerhetsråd fordømmer på nytt Nord-Korea

Sikkerhetsrådet ble tirsdag innkalt til hastemøte etter at Nord-Korea hadde prøveskutt nok en rakett. Den gikk over japansk territorium, før den landet i Stillehavet.

Rådet fordømmer i sterke ordelag prøveskytingen og gjentar sitt krav om at Pyongyang straks stanser all utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.

Nye sanksjoner mot det isolerte regimet ble ikke diskutert, men Sikkerhetsrådet oppfordrer FNs medlemsland til å etterleve eksisterende sanksjoner. Disse ble skjerpet så sent som 5. august.

– Det er på høy tid at Nord-Korea innser hvilken fare de nå utsetter seg selv for, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Kina i sentral rolle

Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, varslet alt i februar i år midlertidig stans i import av kull fra Nord-Korea.

Tidligere i august opplyste ledelsen i Beijing også at de stanser import av sjømat og jern fra landet, i tråd med de skjerpede sanksjonene mot landet.

Utenriksminister Wang Yi opplyste tirsdag at Kina nå samarbeider med de øvrige medlemmene i Sikkerhetsrådet for å se på nye, mulige straffetiltak mot Nord-Korea.

Nødvendig svar

– På bakgrunn av den konsensus som nå råder blant Sikkerhetsrådets medlemmer, kommer vi til å utforme et nødvendig svar på den siste rakettprøveskytingen, sa Wang.

Om dette vil innebære en ytterligere skjerping av sanksjonene, er uklart.

– Dette må det i så fall bli enighet om i Sikkerhetsrådet, sa Wang.

– Vi innleder nå samtalene om neste steg, bekrefter Japans FN-ambassadør Koro Bessho.

– Verdenssamfunnet godtar ikke Nord-Koreas hensynsløse oppførsel, la han til.

Dialog

Sikkerhetsrådet understreker at det håper på en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på striden med Nord-Korea.

Wang understreker også at alle parter har et ansvar for å redusere spenningsnivået og mener dialogen med Pyongyang må gjenopptas.

– En svært viktig del av Sikkerhetsrådet resolusjon – som rådets medlemmer også er enige om – er at vi fortsatt må holde fast ved fredelige og diplomatiske midler for å løse dette spørsmålet, sa Wang.

Guam i siktet

Nord-Korea viser få tegn til å gi etter for presset fra omverdenen og varsler flere rakettprøveskytinger.

Ledelsen i Pyongyang mer enn antyder at de har Guam i sikte, den amerikanske stillehavsøya som er en av USAs viktigste militærbaser og som ligger 3.400 kilometer sørøst for Pyongyang.

Den siste rakettprøveskytingen var også et åpenbart svar på den årlige militærøvelsen USA og Sør-Korea holder, og som nordkoreanerne hevder en forberedelse på krig.

Også under tidligere øvelser har Nord-Korea drevet sabelrasling og blant annet gjennomført atomprøvesprengninger.

