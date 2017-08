Mattis: – Det er alltid rom for forhandlinger med Nord-Korea

utenriks

Nord-Korea prøveskjøt tirsdag en rakett som gikk over japansk territorium, og høstet sterk kritikk fra FN, USA og flere andre stater. Ifølge en uttalelse fra USAs president Donald Trump etter oppskytningen tirsdag lå «alle muligheter på bordet», men onsdag endret han retorikken.

– USA har snakket med Nord-Korea og betalt utpressingspenger i 25 år. Snakk er ikke svaret! skrev Trump i en twittermelding.

Statsrådene hans virker imidlertid ikke å ha lukket døren for en diplomatisk løsning med Nord-Korea.

– Vi går aldri tom for diplomatiske løsninger, sa utenriksminister Jim Mattis på vei inn i et møte med Sør-Koreas forsvarsminister Song Young-moo onsdag.

Trumps avfeiing av forhandlinger med diktaturet strider også mot utenriksminister Rex Tillersons innsats de siste ukene for å få til en dialog med Pyongyang. Sist gang de to statene deltok i formelle samtaler var i 2012.

Ingen bistand fra Trump

Det er uklart hva presidenten mener med «utpressing» i twittermeldingen og Det hvite hus har ikke svart på henvendelser fra mediene.

Nord-Korea har tidligere bremset utviklingen av atomvåpen når USA og andre har tilbudt bistand i form av matprogrammer, energi eller andre tiltak. Mellom 1995 og 2008 utgjorde støtten mer enn 1,3 milliarder dollar, eller 7,8 milliarder kroner, ifølge Congressional Research Service. Siden Trump tok over i Det hvite hus har ikke diktaturet ikke fremmet krav om hjelp.

«Teppehever»

Nord-Koreas leder Kim Jong-un betegner missiltesten over Japan tirsdag som en «teppehever» for landets motstand mot militærøvelsen USA og Sør-Korea avholder i disse dager og lover flere raketter over Japan.

Uttalelsen fra Kim er første gang Nord-Korea har innrømmet å ha sendt et missil over Japan. De to tidligere rakettene, i 1998 og 2009, ble omtalt av Pyongyang som romfartøy.

Onsdag gjennomførte USA en vellykket test av et antirakettvåpen fra et marinefartøy utenfor Hawaii.

