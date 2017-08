Portforbud i flomrammede Houston

utenriks

– Grunnet den nåværende situasjonen, og det faktum at mange mennesker er evakuert, at strømmen er borte og at det fortsatt er farlig å være ute i gatene om natten, har jeg innført portforbud fra i kveld, sa borgermester Sylvester Turner på en pressekonferanse tirsdag.

I tillegg er det opprettet flere nye tilfluktsrom for å dempe presset på George R. Brown Convention Center i sentrum av byen der det nå oppholder seg 10.000 mennesker. Vest i Houston, der mer enn 3.000 hjem er oversvømmet, er det også åpnet en nytt større senter for de evakuerte.

Trump tok roret

President Donald Trump og førstedame Melanie Trump besøkte den flomrammede kystbyen Corpus Christi sør for Houston tirsdag.

Med en USA-baseballcaps på hodet og et Texas-flagg i hendene forsøkte han å slå an en samlende tone da han roste redningsarbeidet som ble utført.

– Vi ønsker at folk skal se tilbake på dette som måten å gjøre det på, om fem år, om ti år fra nå. Vi elsker dere, dere er spesielle, vi er her for å ta vare på dere. Det er historisk, det er episk, men jeg sier dere, det skjedde i Texas – og Texas kan takle hva som helst, sa presidenten.

Exxon-utslipp

Oljeselskapet Exxon Mobil melder om utslipp av forurensende stoffer i luften fra et raffineri. Det skyldtes at et flytende lokk på en tank i Baytown sank under nedbørsmengdene. Andre utslipp ble gjort da raffineriet stengte anlegget før Harveys ankomst.

En talsmann for Environmental Protection Agency sa selskapet meldte at 6 kilo med det kreftfremkallende løsningsmiddelet benzen ble sluppet ut på grunn av stormskader.

Uværet har ført til at om lag 15 prosent av landets raffinerikapasitet er borte, og har sendt bensinprisene opp.

Enorme skadebeløp

Eksperter anslår at orkanen Harvey har ført til materielle og økonomiske ødeleggelser for om lag 325 milliarder kroner. Stadig flere områder rammes.

Tallet steg fra om lag 230 milliarder til 325 milliarder kroner over natten, som følge av ødelagte demninger og stadig flere rammede områder både i Texas og nabodelstaten Louisiana.

Harvey, som traff land som en kategori 4-orkan, kan dermed bli en av de fem dyreste ekstremværhendelsene i USAs historie.

Orkanen Katrina ble i 2005 USAs dyreste storm noensinne med en prislapp på over 900 milliarder kroner, etter at den første til at dikene rundt New Orleans brast og byen ble liggende under vann.

(©NTB)