William og Harry minnes Diana

utenriks

Markeringen finner sted i en minnehage som er anlagt ved Kensington Palace, hvor Diana, kronprins Charles og deres to sønner bodde da Diana fortsatt var en del av det britiske kongehuset.

Her skal de to prinsene møte representanter for veldedighetsorganisasjoner som Diana støttet. William og Harry skal også møte en gartner som jobbet ved slottet, og som ble Dianas venn.

Diana ble skilt fra Charles i 1996. 31. august 1997 omkom hun i en bilulykke i en veitunnel i Paris.

Ingen offentlige arrangementer er planlagt på selve 20-årsdagen for dødsfallet torsdag.

(©NTB)