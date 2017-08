Blomster og lys til minne om Diana ved Kensington Palace

utenriks

Allerede før daggry møtte noen opp for å tenne lys til minne om Diana.

– Vi møtte henne aldri, og var aldri i nærheten av henne. Men jeg tror hun berørte mange mennesker fordi hun var den hun var, sa Mara Klemich (55) fra Australia.

Ingen offisielle markeringer er planlagt torsdag, men Dianas sønner, prinsene William og Harry, la onsdag ned blomster foran Kensington Palace. Det var her familien bodde mens Diana fortsatt var del av den britiske kongefamilien.

Diana ble skilt fra kronprins Charles i 1996. 31. august 1997 omkom hun i en trafikkulykke i Paris.

Natt til torsdag trosset et fåtall mennesker regnet for å være ved Alma-tunnelen i Paris der ulykken skjedde.

En mann tente flere lys ved Flame of Liberty-monumentet, som står over tunnelen og er blitt et minnested for prinsessen. Det var også lagt ned blomster og bilder av Diana ved monumentet.

– Diana var revolusjonerende. Hun forandret den kongelige familien for alltid. Hun vil alltid være folkets prinsesse, sa Sian Croston, en 17 år gammel student fra London.

Diana døde sammen med sin kjæreste Dodi Fayed og sjåføren Henri Paul, da de prøvde å unnslippe paparazzifotografer.

