Dødstallet etter Harvey stiger

Ti personer er bekreftet omkommet i Sørøst-Texas. Ytterligere 23 dødsfall er sannsynligvis Harvey-relaterte, opplyser myndighetene i Harris County der hardt rammede områder som Houston og Baytown ligger.

Tjenestemenn frykter dødstallet vil stige ytterligere etter hvert som flomvannet trekker seg tilbake i Houston og områdene rundt millionbyen som ble oversvømmet med rekordnedbør.

– Jeg frykter at flere vil bli funnet, sa sheriff Ed Gonzalez i fylket etter at seks familiemedlemmer – inkludert fire barn under 16 år – ble funnet døde onsdag i en bli som ble feid bort av flomvannet.

