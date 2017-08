Kjemisk anlegg har eksplodert i Texas

utenriks

– Klokken 2 natt til torsdag lokal tid mottok nødetatene meldinger om to eksplosjoner på Arkemas anlegg. Svart røyk begynte å stige opp, opplyser selskapet i en uttalelse.

Arkema er det franske selskapet som eier anlegget.

– Vi ønsker å gjøre lokalbefolkningen oppmerksom på at det er lagret materiale flere steder på området, og at det derfor fortsatt er fare for ytterligere eksplosjoner, skriver selskapet i sin pressemelding.

Ledelsen hadde på forhånd varslet om at eksplosjoner kunne være uunngåelig.

– Det finnes ingen måte å hindre en eksplosjon på, sa Arkemas Nord-Amerika-sjef Richard Rowe timer i forveien.

Trakk ut team

Anlegget ligger i Crosby om lag 40 kilometer nordøst for Houston. Det har blitt oversvømt og vært uten elektrisitet siden søndag morgen. Nødaggregatene ligger under vann.

– Et lite team på elleve personer har holdt til på stedet de siste dagene, men situasjonen ble tirsdag ettermiddag alvorlig og vi måtte evakuere alt personell, heter det i en pressemelding fra Arkema.

Uten strøm har ikke anlegget lenger mulighet til å holde kjemikaliene kjølige. De blir eksplosjonsfarlige når temperaturen stiger, påpeker selskapet.

Uunngåelig

– Det vil finne sted en brann. Den kommer til å bli som en brann i bensin. Det blir eksplosivt og intenst, sa talskvinnen Janet Smith til AP timer før eksplosjonene kunne høres.

Selskapet framstiller ingredienser som brukes til en rekke formål, blant annet til farmasi og byggeindustri.

– Når temperaturen stiger, vil materialene gå i oppløsning. Det resulterer i hvit røyk som tar fyr. Brann er uunngåelig. Spørsmålet er bare når, forklarte Rowe tidligere.

Beboere i en radius på 2,4 kilometer fra anlegget hadde i forveien fått ordre om evakuering.

Industriområde

– Situasjonen er bekymringsfull. Men anlegget er i øyeblikket omringet av vann, så vi forventer ikke at noen brann vil kunne ramme steder utenfor anlegget, sa Rachel Moreno, en talskvinne for brannvesenet i Harris County.

Ledelsen i Arkema har løpende kontakt med lokale og føderale myndigheter, blant annet USAs miljødirektorat EPA.

Anlegget ligger i et område utenfor Houston som består av noen av landets største konsentrasjoner av raffinerier, rørledninger og kjemiske anlegg.

