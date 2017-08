May og Abe står sammen mot Nord-Korea

utenriks

Mays første besøk i Japan kommer bare dager etter den siste nordkoreanske prøveoppskytingen av en rakett som denne gangen ble fyrt av over den japanske øya Hokkaido og landet i Stillehavet.

Ifølge statsministerens kontor vil hennes tre dager lange opphold dekke et bredt spekter av bilaterale og regionale problemer. Sentrale temaer i samtalene med Abe vil være forsvars- og sikkerhetssamarbeid, samt handel og investeringer.

Under besøket gjorde May det klart at hun ville lede det konservative partiet til neste valg. Kunngjøringen kommer etter meldinger om at hun forbereder seg på å trekke seg når Storbritannia forlater EU i 2019.

– Det er absolutt ikke noe grunnlag for disse meldingene. Jeg er her for bli, sa hun til Sky News.

Besøket kommer samtidig som japanske selskaper som opererer i Storbritannia frykter at de vil tape fortjeneste når britene går ut av EU.

De to lederne ble enige om å arbeide sammen for å øke presset på Nord-Korea, blant annet i FN, og oppfordre Kina til å spille en større rolle i konflikten.

Nord-Korea har på sin side advart Japan mot «overhengende fare for å utslette seg selv» ved å knytte seg til USA i konflikten. Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA skrev at «Japan nå står fram med oppbrettede ermer for å støtte sin mesters anti-nordkoreanske krigshandlinger».

