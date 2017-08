Sju døde og mange savnet i bygningskollaps i Mumbai

utenriks

Den fem etasjer høye bygningen raste sammen i morgentimene torsdag. 13 personer ble reddet ut fra bygningsmassene av redningsarbeidere, politi og naboer.

Redningsmannskaper fortsetter nå letingen i ruinene etter minst 20 personer som er innesperret eller savnet, melder fjernsynskanalen NDTV. Ifølge en talsmann for landets nasjonale nødetat bodde det åtte eller ni familier i bygningen.

Årsaken til ulykken er så langt ikke slått fast. Det er uklart om bygningen som raste sammen torsdag morgen, sto på lokalmyndighetenes liste over usikre bygninger.

Tusenvis av mer enn 100 år gamle bygninger i Mumbai regnes for å være i faresonen for å rase sammen, delvis som følge av at fundamentet er svekket av monsunregnet. Årets monsun er den verste som har rammet det indiske finanssenteret på minst 15 år.

Det er ikke uvanlig at bygninger raser sammen i India under regntiden mellom juni og september. Svak lovregulering og stor etterspørsel gjør at utbyggere bruker dårlige materialer og gjerne legger til ekstra etasjer.

Monsunregnet slo til for fullt mot Mumbai på landets vestkyst tirsdag. Regnet utløste flom og oversvømmelser i byen som har rundt 20 millioner innbyggere. Minst ti personer har mistet livet og store deler av transportsystemet ble ut av spill.

I forrige måned mistet 17 personer livet da en fire etasjer høy bygning raste sammen i Mumbai.

(©NTB)