Trump legger fram skattereform

utenriks

– Dette er vår generasjons mulighet til å bidra med en reell skattereform for vanlige hardt arbeidende amerikanere, sa Trump til de ansatte på en fabrikk i Springfield, Missouri.

Han mente det komplekse amerikanske skattesystemet med sine mange fradrag og smutthull, er for vanskelig for den gjengse skattebetaler og sa at enhver borger burde kunne oppgi sin skatt på en enkelt side uten å måtte få hjelp av en regnskapskontor.

Bedriftsbeskatningen bør senkes til 15 fra dagens 35 prosent for å gjøre USA mer konkurransedyktig med andre nasjoner.

– Amerika sitter fast i fortiden, hevdet han og pekte på at land som Tyskland, Frankrike, Sør-Korea, Mexico og Kina har lavere skattesatser.

Ifølge presidenten vil lavere skatt for amerikanske virksomheter, føre til høyere lønninger for amerikanske arbeidstakere og flere produkter laget i USA.

Trumps forslag går ut på å senke skatten for middelklassefamilier og redusere straffeskatt for selskaper for å hente tilbake kapital til USA fra utlandet.

– Jeg forplikter meg fullt og helt til å arbeide med Kongressen for å få denne jobben gjort, og jeg vil ikke bli skuffet over Kongressen. Hører dere hva jeg sier, sa Trump.

(©NTB)