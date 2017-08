Ungarn ber EU om økonomisk støtte til grensegjerde

utenriks

– Dersom vi snakker om europeisk solidaritet, så må vi også diskutere beskyttelse av grensene. Solidaritet må gjelde der også, sa Orbans stabssjef Janos Lazar.

I 2015 oppførte Ungarn et gjerde langs grensene mot Serbia og Kroatia for å stanse strømmen av flyktninger og migranter som ville ta seg videre nord og vest i Europa.

Gjerdet kostet ifølge Lazar 400 millioner euro. I februar i år opplyste en talsmann for Ungarns myndigheter at landet var i ferd med å bygge enda et gjerde mot Serbia for å stanse flyktninger og migranter i å ta seg inn i landet.

Om lag 400.000 flyktninger og migranter tok seg gjennom Ungarn i 2015 før det første grensegjerdet ble satt opp. Så å si alle reiste videre til Tyskland, Nederland og andre land i Vest-Europa. Svært få ble værende i Ungarn.

(©NTB)