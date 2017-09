Det hvite hus vil be Kongressen vedta 6 milliarder dollar i krisehjelp

utenriks

Rundt regnet 100.000 hjem er blitt skadd etter at Harvey feide inn over Texas for en uke siden. Redningsoperasjoner pågår fortsatt flere steder i kystregionen.

Lokale myndigheter i Texas sier at 37.000 boliger er sterkt skadd og nærmere 7.000 boliger totalt ødelagt. Rundt 325.000 personer har søkt om føderal krisehjelp. Så langt er det utbetalt 57 millioner dollar til enkeltpersoner som har bedt om øyeblikkelig hjelp.

The Washington Post skriver at president Donald Trump allerede fredag eller tidlig neste uke vil be Kongressen frigi pengene. Selv om summen synes stor, utgjør den bare første del av det som ventelig blir en mye større føderal hjelpepakke.

Texas-guvernør Greg Abbott har antydet at delstaten kan komme til å trenge 125 milliarder doller for å bygge opp det som er ødelagt.

Tallet på omkomne nærmer seg 40, ifølge flere lokale medier. Men tallet er usikkert, siden det er vanskelig å få noen pålitelig oversikt med så mange operasjoner på gang rundt i regionen.

Til tross for at torsdag brakte opphold og sol, er byen Houston lammet av vannmassene. Også andre deler av Texas er nærmest utilgjengelige.

Nye evakueringer er beordret i området rundt et flomrammet kjemisk anlegg, der det var flere mindre eksplosjoner torsdag. Lagre av ustabile kjemikalier utgjør en trussel så lenge strømutkoblingen har gjort kjøling vanskelig.

