SDFs talsmann Talal Sello sier fredag at deres styrker nå befinner seg like ved området hvor IS har sine viktigste stillinger i sentrum av byen.

Raqqa har lenge fungert som en slags hovedstad for områdene som den ytterliggående islamistgruppa har kontrollert i Syria. Men store deler av byen er nå erobret av SDF, som støttes av den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS.

Ekstremistgruppa har de siste årene gått på en rekke nederlag på slagmarken både i Syria og Irak.

