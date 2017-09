Britisk brexitminister vurderer norsk modell

utenriks

Etter et møte i det amerikanske handelskammeret i Washington fredag, sa Davis at et slikt medlemskap kan bidra til å holde landet unna en potensielt farlig økonomisk situasjon etter at brexit blir en realitet, skriver nettstedet Politico.

Bemerkningen blir sett på som en uvanlig konkret innrømmelse av at britiske myndigheter vurderer en norsk modell etter mars 2019, men ministeren la til at dette ikke er Storbritannias foretrukne overgangsordning.

På møtet i USA spurte Islands ambassadør i Washington – Geir Haarde – om Davis hadde vurdert å bli med i EFTA for å opprettholde markedsadgang.

– Det er noe vi har tenkt på, men det er ikke på toppen av listen vår, fikk han til svar. Davis la til at et EFTA-medlemskap ville innebære to sett med forhandlinger, som kunne føre til en overgangsavtale for å gi landet litt mer tid.

Britiske myndigheter har understreket at de foretrekker en avtale som er skreddersydd, mens EU-tjenestemenn ser på EFTA som en løsning som allerede er etablert.

EFTA inkluderer Norge, Sveits, Island og Liechtenstein som alle har bred tilgang til det indre EU-markedet.

