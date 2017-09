Opposisjonell venezuelaner hevder hun nektes å forlate landet

utenriks

Tintori er selv en fremtredende opposisjonsaktivist og gift med Leopoldo Lopez, som for tiden er i husarrest etter å ha tilbrakt 3,5 år i militærfengsel.

Tintori skulle etter planen ha møter med Tysklands statsminister Angela Merkel, den franske presidenten Emmanuel Macron, Spanias statsminister Mariano Rajoy og britenes statsminister Theresa May. De skulle diskutere den politiske krisen i Venezuela.

Tintori sier på Twitter lørdag at immigrasjonsmyndighetene på den internasjonale flyplassen i Caracas beslagla passet hennes på ordre fra riksadvokatens kontor.

– Diktaturet ønsker å hindre meg i å snakke om den humanitære krisen vi opplever i Venezuela.

Hun sier hun ikke har fått noen forklaring, men fredag ble Tintori satt under etterforskning.

Etterforskerne oppgir at de har funnet rundt 200 millioner bolivarer i bilen hennes. Det tilsvarer noe over en halv million kroner ut fra landets offisielle valutakurs, eller under 100.000 kroner på det svarte markedet.

Tintori avviser at hun har gjort noe galt og påpeker at det ikke er en forbrytelse å være i besittelse av penger. I en video viste hun også fram et dokument der hun blir bedt om å møte for en lokal domstol tirsdag neste uke.

Det er ikke klart hvilke forbrytelser Tintori er anklaget for. Hun har sagt at kontantene var for å betale for blant annet helsehjelp for hennes 100 år gamle bestemor.

