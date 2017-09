Rolig hajj under massivt sikkerhetsoppbud i Saudi-Arabia

utenriks

Om lag 1,75 millioner av pilegrimene som har tatt turen til Mina like ved den hellige byen Mekka i Saudi-Arabia, kommer fra andre land.

I år hadde myndighetene iverksatt ekstra sikkerhetstiltak, og utplassert over 100.000 sikkerhetsvakter som blant annet hadde som oppgave å spraye pilegrimene med vann.

Temperaturene krøp opp mot 40 grader under fredagens ritual, der pilegrimene lot steinene hagle mot en mur som skal illustrere djevelen, under et ritual kalt Jamarat.

Dødsulykker har vært vanlig i trengselen i forbindelse med ritualet de siste årene, og i 2015 ble 2.300 mennesker trampet i hjel.

Hajj er en av islams fem søyler, og enhver muslim som har mulighet til det forventes å gjøre pilegrimsferden en gang i løpet av livet sitt.

