Russerne hevder at FBI vil finkjemme konsulat

Mystisk svart røyk steg opp fra en skorstein på konsulatet fredag, da brannmenn bekreftet at beboerne brente uidentifiserte gjenstander i et ildsted før de ansatte må forlate bygget.

Amerikanske myndigheter avgjorde torsdag at Russlands konsulat i San Francisco samt to kontorer i Washington og New York må forlates innen 48 timer.

En talskvinne for det russiske utenriksdepartementet hevdet at FBI ville gjennomsøke både konsulatet og boligene til de ansatte.

– Vi snakker om invasjon av et konsulat og innkvarteringen til diplomatisk ansatte. Kravene fra de amerikanske myndighetene er en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sa Maria Zakharova.

Hun la til at Russland forbeholder seg retten til å gjengjelde tiltaket som USA beordret gjennomført som svar på et russisk krav om kutte den amerikanske diplomatstaben innen fredag.

