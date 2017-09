Trump møtte flomofre i Texas

utenriks

Donald og Melania Trump reiste lørdag sørover til Houston, der ødeleggelsene er enorme etter naturkatastrofen.

De to tilbrakte tid på et evakueringssenter i millionbyen, hvor de lyttet til fortellinger fra folk som har mistet hjemmene sine. Presidenten ble raskt omringet av småbarn som klemte og håndhilste på ham. Trump bøyde seg ned for å hilse på en liten gutt og løftet opp ei lita jente som fikk et kyss.

– Så vanskelig det enn var, så var det vidunderlig. Det tror jeg også det var for nasjonen, for verden som så på. Det har vært vakkert, sa Trump til pressen etterpå om møtet med ofrene for Harvey.

Ved et annet tilfluktssenter tok presidentparet på seg plasthansker og hjalp frivillige med å dele ut matbokser til flomofre, en kort seanse der Trump så ut som han hygget seg.

– Vi så mye kjærlighet, sa presidenten, som også tok seg tid til å småprate og posere på selfier med de evakuerte.

Nært hold

Harvey har så langt krevd minst 42 menneskeliv i og rundt USAs fjerde største by Houston. Det er ifølge offisielle tall, og lokalavisa Houston Chronicle meldte lørdag at dødstallet fra uværet og flommen nå har passert 50. I tillegg er flere tusen bolighus ødelagt.

Foruten å snakke med innbyggere, skulle presidenten lørdag se Harveys ødeleggelsene på nært hold. På programmet var også møter med lokale politikere, medlemmer av nasjonalgarden og ikke minst vanlige innbyggere som satte ut i egne båter for å berge folk under flommen.

Trump gjorde ingen av delene på sitt første besøk til den flomrammede delstaten tirsdag. I Corpus Christi og Austin møtte han nødetater og myndigheter som koordinerte innsatsen. Presidenten holdt seg unna hardt rammede Houston for å unngå å forstyrre hjelpearbeidet.

Titalls tusen evakuert

Men han fikk i ettertid kritikk for manglende evne til å uttrykke sympati med pårørende og de mange som har mistet hjemmene sine. Det vakte også undring da han holdt en improvisert tale til tilhengere og skrøt av oppmøtet utenfor brannstasjonen i Corpus Christi.

Senere lørdag skulle Trump og kona reise videre til Lake Charles i nabodelstaten Louisiana, som også ble rammet av ekstremværet.

Etter en uke med unntakstilstand er innbyggerne i Houston i ferd med å ta noen første, små skritt tilbake til hverdagen. Flommen påførte skader på mellom 40.000 og 50.000 hjem, og titalls tusen innbyggere ble innkvartert i evakueringssentre.

Føderal milliardhjelp

Det hvite hus ba fredag Kongressen om å godkjenne en foreløpig hjelpepakke på 7,9 milliarder dollar – i overkant av 65 milliarder kroner – til Harveys ofre.

Texas-guvernør Greg Abbott har anslått at man vil trenge 125 milliarder dollar for å reparere skadene. Summen Trump har bedt om, utgjør dermed bare første del av det som ventes å bli en større føderal innsats.

Kongressen i Washington ventes å godkjenne utbetalingen raskt idet de folkevalgte trer sammen igjen tirsdag etter en fem uker lang sommerferie.

