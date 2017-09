Trump skal møte flomofre i Texas

utenriks

Lørdag reiser Trump sørover for å betrakte uværet Harveys enorme ødeleggelser i millionbyen Houston. Presidenten skal også snakke med innbyggere og møte frivillige hjelpearbeidere.

Trump gjorde ingen av delene på sitt første besøk til den flomrammede delstaten tirsdag. I Corpus Christi og Austin møtte han nødetater og myndigheter som koordinerte innsatsen. Presidenten holdt seg unna hardt rammede Houston for å unngå å forstyrre hjelpearbeidet. Men han fikk i ettertid kritikk for manglende evne til å uttrykke sympati med pårørende og de mange som har mistet hjemmene sine. Det vakte også undring da han holdt en improvisert tale til tilhengere og skrøt av oppmøtet utenfor brannstasjonen i Corpus Christi.

Nå har Trump en ny mulighet til å vise medfølelse med flomofrene i Texas, samt i Lake Charles i nabodelstaten Louisiana, som han også skal besøke.

Dødstallet fra uværet og flommen i Houston har nå passert 50, ifølge lokalavisa Houston Chronicle. Flere tusen bolighus er oversvømt i USAs fjerde største by som følge av uværet Harveys herjinger.

Under sitt besøk i Houston og Lake Charles skal Trump besøke et evakueringssenter, møte lokale politikere, medlemmer av nasjonalgarden og vanlige innbyggere som satte ut i egne båter for å berge folk fra flommen, opplyser Det hvite hus.

