Bombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Frankfurt

Arbeidet pågikk store deler av søndagen, og på ettermiddagen meldte nyhetsbyrået DPA at det var vanskeligere enn antatt.

Til slutt lyktes det likevel ekspertene å desarmere den 1,8 tonn tunge britiske bomben. Ulike deler av bomben ble tatt fra hverandre, slik at den trygt kan fraktes bort.

Evakueringen av innbyggerne i området skal være den mest omfattende i Tyskland siden andre verdenskrig. Politiet har hatt patruljer ute for å sikre at kriminelle ikke tok seg inn i de tomme boligene i en velstående bydel nær sentrum.

Pasienter på to forskjellige sykehus, blant dem flere nyfødte, måtte flyttes til sikkerhet på lørdag.

Det er ikke uvanlig at det oppdages bomber fra andre verdenskrig i Tyskland. I Koblenz vest for Frankfurt ble 21.000 innbyggere evakuert lørdag slik at en annen bombe kunne uskadeliggjøres der.

