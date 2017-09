Masseflukten fra Myanmar fortsetter

utenriks

Myanmars regjeringsstyrker og rohingya-opprørere anklager hverandre for å brenne ned landsbyer og begå overgrep i delstaten Rakhine vest i landet. I mellomtiden har kampene drevet titalls tusen sivile rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Søndag morgen slo FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) fast at totalt 73.000 mennesker har flyktet dit siden 25. august.

En hjelpearbeider sier over 50 av dem som kom til bangladeshiske Cox's Bazar lørdag, hadde skuddskader. Mange flyktninger har behov for akutt helsehjelp, for mange av dem lider av luftveissykdommer, infeksjoner og underernæring.

Hjelpearbeidere sier kapasiteten ved leirene i grenseområdet ikke strekker til og ber om mer bistand og helsepersonell. Lørdag opplyste FNs matvareprogram WFP at de innstiller forsyningene til Rakhine på grunn av volden.

Indonesia lover handling

FN har uttrykt dyp bekymring for uroen, og søndag holdt Indonesias president en pressekonferanse der han fordømte volden og lovet nødhjelp.

– Skikkelig handling er nødvendig, ikke bare uttalelser og fordømmelser, sa Joko Widodo, presidenten i verdens mest folkerike muslimske land.

Fattige Rakhine har i lengre tid vært åsted for brutale voldshandlinger. Verst har det gått ut over den muslimske rohingya-minoriteten, som regjeringen stempler som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

– Brennes levende

Rohingyaer som har flyktet fram til den bangladeshiske fiskelandsbyen Shah Porir Dwip, forteller om bombeangrep mot boliger og rohingyaer som brennes levende.

– Vi flyktet til Bangladesh for å berge livet. Militæret og ekstremistene i Rakhine brenner oss, dreper oss og setter fyr på landsbyen vår, sier en mann som bare vil oppgi fornavnet Karim.

Han betalte en smugler som tok familien til Bangladesh i en trebåt. Før flukten hadde soldater drept 110 rohingyaer i landsbyen deres Kunnapara, nær kystbyen Maungdaw, sa Karim til nyhetsbyrået AP lørdag.

Søndag kunne høye flammer og røyk i Myanmar skimtes fra den andre siden av grensa i Bangladesh.

De siste kampene i Rakhine startet da væpnede rohingyaer gikk til angrep på sikkerhetsstyrker ved landsbyen Rathedaung 25. august.

Opprørerne sier de forsøkte å beskytte den muslimske minoriteten fra forfølgelse i det overveiende buddhistiske landet. Myanmars militære styrker svarte med å iverksette det de kaller «ryddeoperasjoner» for å slå ned opprøret.

Buddhister også på flukt

Satellittbilder analysert av Human Rights Watch viser flere hundre bygninger som er blitt ødelagt på rundt 17 forskjellige steder i Rakhine siden 25. august. Blant de ødelagte bygningene ser rundt 700 ut til å ha blitt brent ned i landsbyen Chein Khar Li, ifølge menneskerettsorganisasjonen. Regjeringen i Myanmar anklager opprørere for å ha brent ned sine egne hjem og drept buddhister i Rakhine.

Parallelt med masseflukten til Bangladesh har en mindre strøm sivile flyktet til andre deler av Myanmar. Rundt 11.000 buddhister og hinduer fra Rakhine har også forlatt hjemmene sine på grunn av volden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

