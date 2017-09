utenriks

Videre sier de at bomben kan bli festet til en krysserrakett.

Kunngjøringen kommer kort tid etter at det ble meldt om et jordskjelv ved Nord-Koreas område for testing av kjernefysiske våpen.

Kraften av jordskjelvet tyder på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den de testet i fjor. Den ble målt til 10 kilotonn, tilsvarende 10.000 kilo TNT.

