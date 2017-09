Russland krever at USA gjenåpner konsulater 

utenriks

Russland mener USA alene må bære ansvaret for at forholdet mellom de to landene har forverret seg, etter det de beskriver som en «fiendtlig handling».

–Det som har skjedd er en åpent fiendtlig handling, og et grov overtramp mot internasjonal lov fra Washingtons side, heter det i en uttalelse fra russisk UD:

–Vi ber amerikanske myndigheter om å ta til fornuften og snarest gi tilbake russisk diplomatisk eiendom, eller så vil all skyld for det stadig forverrede forholdet mellom USA og Russland ligge på USAs skuldre, heter det videre.

Russland måtte lørdag tømme konsulatet sitt i San Francisco, samt to diplomatiske bygg i New York og Washington.

Føderalt amerikansk politi skal ha gjennomsøkt bygget i Washington for å bekrefte at det var stengt, noe som førte til kraftige diplomatiske protester fra Moskva.

Beslutningen om å stenge de russiske konsulatene var en reaksjon på at Russland ba USA om å kutte antallet diplomatansatte i Russland med 755 innen 1. september.

