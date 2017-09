Trump truer med å straffe land med bånd til Nord-Korea

utenriks

Presidenten skriver på Twitter søndag at dette er ett av flere tiltak som er oppe til vurdering.

Tidligere samme dag omtalte også USAs finansminister Steven Mnuchin den samme strategien. I et intervju med Fox News sa Mnuchin at han forbereder et forslag om at land som handler med Nord-Korea, vil bli forhindret fra å handle med USA.

Hvor aktuelt det er å gjøre alvor av denne trusselen, er uklart. Nord-Koreas desidert viktigste handelspartner er Kina. Handelen mellom Kina og USA hadde i fjor en verdi tilsvarende over 5.000 milliarder kroner.

Nord-Korea gjennomførte søndag en ny kjernefysisk prøvesprengning, noe som har utløst sterke reaksjoner både fra USA og mange andre land.

Trump varslet etter bombetesten at han skulle møte stabssjef John Kelly, forsvarsminister Jim Mattis og andre amerikanske militære ledere for å diskutere saken. På spørsmål fra en journalist om han planlegger å angripe Nord-Korea, svarte han slik:

– Vi får se.

Nord-Koreas ledere mener de trenger atomvåpen og raketter for å skremme USA fra å angripe dem. Tross den spente situasjonen mener mange analytikere at det er liten risiko for krig, siden alle involverte parter vil ha svært mye å tape på det.

(©NTB)