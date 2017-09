– Danske Bank tillot milliardoverføringer fra Aserbajdsjan

utenriks

Pengene ble sendt via fire kontoer i Danske Banks avdeling i Estland og gikk blant annet til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden rundt som samtidig i offentlighet har forsvart regimet, skriver Berlingske.

Avisen viser til omfattende opplysninger som den har fått tilgang til. Blant annet dreier det seg om detaljerte kontoopplysninger og kontouttak. En oversikt viser 16.000 transaksjoner fra 2012 til 2014 fra fire selskaper med tette forbindelser til regimet i Aserbajdsjan, via Danske Bank.

Berlingske har delt materialet med den internasjonale journalistorganisasjonen Organized Crime and Corruption Reporting Projects (OCCRP) og russiske Novaja Gazeta og har gått gjennom materialet sammen med avisene Guardian, Süddeutsche Zeitung og flere andre medier i Europa og USA.

Danske Bank har brutt hvitvaskingsreglene ved å unnlate å gripe inn i høyst mistenkelige transaksjoner, mener eksperter.

– Danske Bank bryter alle grunnleggende regler i hvitvaskingsloven med denne saken, sier Jakob Dedenroth Bernhoft, som er direktør i Revisorjura.dk.

I fjor sto banken i sentrum av en sak som handlet om hvitvasking av milliardbeløp via Moldova.

– Den nye saken er dessverre enda et eksempel på at vi i denne perioden ikke har vært gode nok til å forhindre at vi kunne bli misbrukt til hvitvasking og andre ulovligheter i vår estiske filial, sier Danske Banks sjefjurist Flemming Pristed.

