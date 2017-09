Angolas opposisjon krever omtelling

utenriks

Regjeringspartiet MPLA fikk litt over 61 prosent av stemmene ved valget 23. august og dermed absolutt flertall med 150 av nasjonalforsamlingens 220 seter, ifølge den foreløpige opptellingen. Dermed overtar forsvarsminister João Lourenco som president etter José Eduardo dos Santos.

Men lederen for opposisjonspartiet UNITA, Isaias Samakuva, leste mandag opp en erklæring der han sier at prosessen med å komme fram til det endelige resultatet i en rekke tilfeller ikke gikk for seg i overensstemmelse med valgloven.

Erklæringen var undertegnet av lederne for tre andre opposisjonspartier.

Foruten det som hevdes å være uregelmessigheter, sier opposisjonslederne at valgurner forsvant, at nye valgurner dukket opp, at stemmesedler forsvant, og at uvedkommende utenlandske personer var til stede under opptellingen.

Ifølge de foreløpige resultatene fikk UNITA 26 prosent av stemmene og Casa-CE-partiet 9 prosent.

MPLA, som har styrt Angola siden landet ble selvstendig i 1975, spådde at de ville vinne lett. Men resultatet viser at de har tapt oppslutning siden det forrige valget 2012.

