Erdogan reagerer sterkt på Merkels EU-utspill

Forholdet mellom de to landene er blitt stadig mer anstrengt etter fjorårets feilslåtte kuppforsøk og Tysklands kraftige fordømmelse av situasjonen for menneskerettighetene i Tyrkia. Ikke minst har pågripelsen av flere tyske journalister vakt tysk harme.

– Å angripe Tyrkia-Erdogan og ignorere Tysklands og Europas grunnleggende og akutte problemer viser mangel på visjoner, sier Erdogans talsmann Ibrahim Kalin. Han kaller Merkels uttalelse populisme og marginalisering som bare fremmer diskriminering og rasisme.

Det var i valgkampens eneste TV-debatt med SPD-lederen Martin Schulz at Merkel gjorde det klart at hun mener Tyrkia aldri bør bli medlem av EU.

– Jeg kan ikke se for meg at de noen gang blir med. Og jeg trodde aldri at det vil skje, sa Merkel i den direktesendte debatten søndag kveld.

Merkel la til at hun vil snakke med de andre EU-landene for å se «om vi kan stanse disse medlemskapssamtalene». Også Schulz sa han ønsker å avslutte forhandlingene.

Tyskere i tyrkisk fengsel

Til sammen tolv tyske statsborgere sitter for tiden fengslet av politiske årsaker i Tyrkia, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En av dem er Deniz Yucel, som er korrespondent for den tyske storavisa Die Welt og som nå har sittet fengslet i 200 dager, siktet for tilknytning til terror.

I forrige uke ble ytterligere to tyske statsborgere pågrepet, og fra før sitter flere ledere i tyrkisk Amnesty arrestert, blant dem en tysker som var til stede på et seminar.

De blir alle anklaget for tilknytning til den islamske predikanten Fethullah Gülen, som anklages for å stå bak kuppforsøket, eller til den kurdiske geriljabevegelsen PKK.

Erdogan har tidligere anklaget Tyskland for å huse kuppmakere og militante kurdere, som han krever utlevert.

Målinger: Merkel vant

Søndagens debatt var den eneste TV-sendte duellen mellom Merkel og Schulz før det tyske valget 24. september.

Merkel og kristeligdemokratene har en solid ledelse på meningsmålingene, og debatten ble omtalt som Schulz'' kanskje siste mulighet til å snu utviklingen.

Meningsmålinger rett etter TV-sendingen tydet ikke på at SPD-lederen lyktes. To målinger tydet begge på at seerne syntes Merkel vant duellen.

Første del av ordskiftet handlet om innvandring og integrering. Merkel forsvarte da sin beslutning om ikke å lukke grensene da hundretusener av migranter og flyktninger forsøkte å komme seg til Tyskland i 2015.

