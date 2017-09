Forsker: – Kim er risikovillig, Trump uforutsigbar

utenriks

– Vi kunne knapt ha en farligere konstellasjon av toppledere, sier Lodgaard til NTB.

Han viser til at Nord-Koreas leder Kim Jong-un er mer risikovillig enn sin far, mens USAs president Donald Trump er uforutsigbar.

– Faren ligger i at ting kan komme ut av kontroll, ved en feilbedømmelse eller et uhell, uten at noen av partene egentlig vil ha krig.

Amerikansk etterretning bedømmer at USA ikke vil klare å ødelegge alle de nordkoreanske våpnene i et preventivt angrep. Dermed kan Nord-Korea rekke å ramme USA eller USAs allierte, i verste fall med atomvåpen, påpeker han.

Selv om faren for krig er lav, vil følgene av at våpen tas i bruk være katastrofal. Det gjør risikoen i den spente situasjonen på Korea-halvøya betydelig.

Lodgaard slår fast at de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea ikke virker.

– Krig vil ingen ha, så da gjenstår forhandlinger og det diplomatiske sporet. Der har Kina og Russland lagt fram forslag, men så vidt vi vet har ikke USA gått inn i dette, sier han.

Dermed er det mest sannsynlig med ytterligere sanksjoner mot det nordkoreanske regimet. Kina er med på å legge press på regimet, men ønsker ikke å felle det, og forsøker dermed å vanne ut sanksjonene.

– Det må være en lettelse for Nord-Korea at det ikke blir mer alvorlige reaksjoner, sier Lodgaard.

