Ingen stråling etter nordkoreansk atomtest

Talsmann for den japanske regjeringen, Yoshihide Suga sa mandag at det ennå ikke er registrert stråling verken ved målestasjoner på land eller i luftprøver tatt av fly.

Kinas miljøverndepartement sier også at strålingsnivået langs grensa til Nord-Korea er normalt.

Det har vært frykt for lekkasjer av radioaktiv stråling etter at målestasjoner i Kina registrerte et nytt jordskjelv litt etter sprengningen av det som Nord-Korea hevder var en hydrogenbombe.

Eksperter sier at et slikt skjelv kunne skyldes at veggene i tunnelen der prøvesprengningen fant sted, kollapset som følge av eksplosjonen.

