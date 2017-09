Italiensk mafiamedlem pågrepet i Uruguay

utenriks

Rocco Morabito, som mistenkes for å være medlem av 'Ndrangheta, mafiaen i Calabria, har vært etterlyst siden 1995. Nå er han pågrepet på et hotell i Uruguays hovedstad Montevideo, ifølge Uruguays innenriksdepartement.

Morabito er anklaget for å ha smuglet narkotika i Italia og for å ha forsøkt å importere hundrevis av tonn med kokain fra Brasil i 1992 og 1993. Han sto helt øverst på Italias liste over ettersøkte mafiamedlemmer.

Morabito har bodd i den uruguayanske feriebyen Punta del Este i elleve år, men ble oppdaget da han skrev inn sin datter på skolen i sitt eget navn. Han hadde fått oppholdstillatelse i Uruguay etter å ha lagt fram et brasiliansk pass.

Da han og hans kone ble arrestert, fant politiet en pistol, 13 mobiltelefoner, tolv bankkort, to biler, et portugisisk pass, smykker og sjekkbøker i deres hjem.

