Stadig flere flyktninger fra Myanmar i Bangladesh

Tusener av statsløse muslimer fra rohingya-minoriteten i Myanmar har strømmet over grensa til Bangladesh siden en ny runde med uro startet i delstaten Rakhine 25. august. Nå er kapasiteten i flyktningleirene i Bangladesh i ferd med å bli sprengt.

De siste gjenværende utenlandske bistandsorganisasjonene forlot Rakhine i helgen etter at kontoret til Aung San Suu Kyi anklaget organisasjonene for å støtte terrorister.

Skuffet over Suu Kyi

Jan Egeland som er generalsekretær i Flyktninghjelpen, er svært skuffet over Suu Kyi som lenge har gjort det vanskelig for bistandsorganisasjonene å hjelpe rohingya-folket.

– Jeg er dypt skuffet. Hun kjenner jo disse organisasjonene og vet at det var de som hjalp henne og hennes folk gjennom svært vanskelige tider under militærdiktaturet. Jeg mener hun må ha dårlige rådgivere og at hun åpenbart har glemt hvorfor bistandsorganisasjonene er der – for å hjelpe de neglisjerte, de fattige, sa han til Aftenposten i helga.

Upartiske

– Dette er organisasjoner som jobber etter prinsipper om nøytralitet og upartiskhet. Det er veldig få av oss som er der, og vi jobber alle for å hjelpe sivilbefolkningen, sier Egeland.

Han sier at Flyktninghjelpen har personell på plass i deler av området, men ikke der uroen nå finner sted.

Myanmars regjeringsstyrker og rohingya-opprørere anklager hverandre for å brenne ned landsbyer og begå overgrep i Rakhine vest i landet. Kampene har drevet titalls tusen sivile rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Rohingyaer som har flyktet fram til den bangladeshiske fiskelandsbyen Shah Porir Dwip, forteller om bombeangrep mot boliger og om rohingyaer som brennes levende.

