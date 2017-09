Tsjekkia får ny dose med EØS-penger 

utenriks

Norge står for det aller meste av pengepotten, som i euro lyder på 184,5 millioner. Pengene gis for årene fra 2014 til 2021.

– Den nye avtalen har et styrket fokus på blant annet menneskerettigheter, ikke minst gjennom økt satsing på bedring av romfolks situasjon i Tsjekkia. Vi er også glade for at et stort forsknings- og utdanningsprogram videreføres, sier statssekretær Elsbeth Tronstad (H) i Utenriksdepartementet.

Hun var mandag i Praha for å undertegne avtalen med Tsjekkia.

EØS-midler på 2,8 milliarder euro skal deles ut til 15 mottakerland fram mot 2021.

