USAs finansminister vil øke landets gjeldsgrense for Harvey

utenriks

Ekstremværet Harvey nådde Texas 25. august og er den kraftigste orkanen som har rammet delstaten på over 50 år. Minst 43 personer har mistet livet.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, har tidligere anslått at det vil koste omkring 125 milliarder dollar å utbedre skadene. Nå hevder han at sannsynligheten er stor for at det endelige beløpet vil ende på mellom 150 og 180 milliarder dollar.

Mnuchin sa søndag at han ønsker at Kongressen øker landets gjeldsgrense for å kunne gi en større hjelpepakke.

Det hvite hus har allerede bedt Kongressen om å godkjenne en hjelpepakke på 7,9 milliarder dollar. Søndag bekreftet Det hvite hus at administrasjonen skal søke om ytterligere 6,7 milliarder dollar.

