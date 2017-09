utenriks

De to lederne møtes på sidelinjen under et møte i Eastern Economic Forum i Vladivostok i Russland, opplyser Abes talsmann Yoshihide Suga.

Det er også ventet at utsendinger fra Nord-Korea vil være til stede under den to dager lange konferansen i Vladivostok.

Japan ønsker at Kina og Russland skal legge press på Nord-Korea for å få landet til å legge sitt atomvåpen- og rakettprogram på is.

(©NTB)