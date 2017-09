Egeland: 800.000 småbarn lider av alvorlig underernæring rundt Tsjad-sjøen

utenriks

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland viser til at nesten 800.000 barn under fem år er alvorlig underernært i Kamerun, Niger, Nigeria og Tsjad, seks måneder etter at verdens ledere møttes til giverkonferanse i Oslo.

Fortsatt mangler 57 prosent av de 2,2 milliarder dollarene som trengs for å møte de mest grunnleggende behovene for humanitær hjelp for inneværende år, påpeker Egeland.

– Bidragene fra Oslo-konferansen har vært avgjørende. Men uten mer støtte til det humanitære arbeidet vil vi ikke ha mulighet til å forhindre store tap av menneskeliv. Vi trenger også større sikkerhet for sivile og hjelpearbeidere, og bedre tilgang til å nå ut med nødhjelp, sier Egeland.

Onsdag møtes representanter fra Norge, Tyskland og FN, samt fra de fire landene rundt Tsjad-sjøen, til konferanse i Berlin. Der skal arbeidet fra Oslo-konferansen følges opp. Mer støtte til nødhjelp må stå øverst på agendaen, mener Egeland.

– Mangel på tilstrekkelig støtte til nødhjelpsarbeidet gjør at mange mennesker ikke mottar livreddende hjelp i tide. Før dette er på plass, vil det være umulig å skape håp og stabilitet for regionen, sier han.

Regionen er hardt rammet etter åtte år med opprør. Nigeria-baserte Boko Haram har i denne perioden drept over 20.000 mennesker. Minst 2,3 millioner personer er drevet på flukt i regionen, og 7 millioner lider av stor mangel på mat, ifølge Amnesty International.

(©NTB)