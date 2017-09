Odinga godtar ikke ny valgdato i Kenya

utenriks

Kenyas høyesterett annullerte resultatet fra presidentvalget i august og har besluttet at det skal holdes nyvalg 17. oktober.

President Uhuru Kenyatta ble utpekt som vinner med 54 prosent av stemmene, mens opposisjonslederen Raila Odinga fikk 44,7 prosent.

Opposisjonen protesterte mot utfallet og fikk gjennomslag for sitt krav om omvalg. Odinga godtar imidlertid ikke den nye valgdatoen og stiller flere krav for å delta.

Odinga krever blant annet at flere medlemmer av valgkommisjonen sparkes, en full gjennomgang av systemet for elektronisk stemmetelling og at de øvrige seks kandidatene som stilte til valg 8. august også får delta i omvalget.

Odinga stilte til valg som presidentkandidat også i 1997, 2007 og 2013, men tapte dem alle.

Kenyatta har gått med på omvalg, men har samtidig rettet krass kritikk mot dommerne som annullerte valget og kalt dem «skurker».

