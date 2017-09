Putin frykter «global katastrofe» uten forhandlingsløsning om Nord-Korea

utenriks

Han mener det er nytteløst å innføre flere sanksjoner.

– Å ty til sanksjoner i denne situasjonen har ingenting for seg. Et slikt grep er ineffektivt, sier Putin. Han frykter at en global katastrofe vil medføre et stort antall ofre.

FNs sikkerhetsråd har i kraftige ordelag fordømt Nord-Koreas siste kjernefysiske prøvesprengning. Stemningen var amper i Sikkerhetsrådet mandag, der både Storbritannia og USA gikk inn for å bruke hardest mulige diplomatiske sanksjoner.

Akkurat hva FN nå kan gripe til, som ikke har vært prøvd før uten effekt, vil ikke USA-ambassadør Nikki Haley uttale seg om. USA har latt sirkulere et forslag til de øvrige medlemmene av rådet med tanke på et vedtak mandag til uken.

Diplomatisk kanal

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya har på sin side advart mot tiltak som kan nøre opp under konflikten. Putin oppfordrer sterkt partene til å åpne en diplomatisk kanal slik at de kan begynne en forsiktig dialog og etter hvert møtes direkte ved forhandlingsbordet.

Han viser til et opplegg langs disse linjene, som Russland og Kina har utarbeidet sammen. Putin var tirsdag i Kina på et internasjonalt møte i BRICS-gruppen av voksende økonomier. Han sparte heller ikke på kritikken av Nord-Korea og fordømte det han kalte Pyongyangs provoserende handlinger.

Flere analytikere leser Putins reaksjon som et varsel om at Russland ikke vil bli med på ytterligere sanksjoner og at et nytt sett med straffetiltak dermed blir stanset av et russisk veto, eventuelt også et veto fra Kina.

Enda mer spenning

Den siste nordkoreanske kjernefysiske prøvesprengningen kommer på toppen av en allerede høyspent situasjon, der vestlige land med USA, Sør-Korea og Japan i spissen forsøker å finne en passende respons på rakettutskytningene de siste månedene.

Nikki Haley sa at «nå er det nok», men det er uklart hva USA kan gjøre for å skremme Nord-Korea til forhandlingsbordet. USAs militære ledere, med forsvarsminister Jim Mattis i spissen, har tidligere så godt som utelukket militær maktbruk.

Mattis har vist til situasjonen på bakken, der Seouls millioner av innbyggere er innenfor rekkevidde av nordkoreansk artilleri som er utplassert like nord for delelinjen mellom de to koreanske statene.

Pengestrøm

Dette betyr i så fall at det er ytterligere økonomiske straffetiltak amerikanerne vil ty til. Den britiske FN-ambassadør Matthew Rycroft sa i Sikkerhetsrådet at vestlige land må sette inn støtet for å stanse pengestrømmen som 50.000 nordkoreanske gjestearbeidere i Kina og Russland sender hjem årlig.

FN har regnet på disse tallene og gir et grovt anslag om at det dreier seg om mellom 1,2 og 2,3 milliarder dollar hvert år, penger som regimet kan bruke til å kjøpe raketteknologi og komponenter på det grå markedet for våpenhandel.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa tirsdag, i Riksdagens siste møte før det tyske valget, at Europa burde spille en større rolle i bestrebelsene på å finne en løsning på konflikten rundt Nord-Korea.

