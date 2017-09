utenriks

– Hvis fienden provoserer over vann eller under vann, vil vi slå tilbake umiddelbart og begrave dem til sjøs, sier Choi Young-chan, sjefen for en angrepsstyrke i marinen.

Øvelsen kommer to døgn etter Nord-Koreas kraftigste atomprøvesprengning noensinne.

(©NTB)