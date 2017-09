Soldater pågrepet for terrorplanlegging i Storbritannia 

utenriks

Soldatene er siktet for forberedelser til terrorhandlinger, opplyser politiet i en pressemelding.

Alle fire tjenestegjør som soldater.

«Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre», skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.

«Dette er nå gjenstand for en sivil politietterforskning, og det ville vært upassende å kommentere videre.»

Bygget på etterretning

Personene er mellom 22 og 32 år gamle og kommer fra Birmingham, Ipswich og Northampton i England og Powys i Wales. Politiet har ikke navngitt de siktede.

De skal ha vært med i National Action, en nynazistisk gruppe som ble erklært forbudt i desember i fjor.

Pågripelsene bygget på etterretningsinformasjon og var planlagt på forhånd. Allmennheten har ifølge politiet ikke vært i fare.

Hæren har bistått politiet i etterforskningen. Politiet gjennomsøkte tirsdag flere ulike adresser i forbindelse med saken.

Første forbud

National Action har hyllet høyreekstremisten Thomas Mair, som i juni i fjor drepte Labour-politikeren Joe Cox.

Gruppen er den første på ytre høyre i Storbritannia som er blitt stemplet som en terrororganisasjon og erklært forbudt. Den skal ha hatt færre enn 100 medlemmer.

– National Action er en rasistisk, antisemittisk og homofob organisasjon som egger til hat, glorifiserer vold og fremmer en ondskapsfull ideologi, sa innenriksminister Amber Rudd da hun kunngjorde forbudet.

