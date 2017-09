Trump skroter migrantamnesti for 800.000 unge

utenriks

Flere medier meldte mandag at president Donald Trump ville oppheve programmet. Det har ført til flere protester og demonstrasjoner. Trump tvitret tirsdag at Kongressen må være innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migranter.

Senere tirsdag formiddag bekreftet Sessions beslutningen.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og ble til gjennom en såkalt presidentordre fra daværende president Barack Obama i 2012. Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.

Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.

DACA-programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse.

(©NTB)