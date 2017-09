19 unge menn skutt og drept i Sverige i fjor

utenriks

Antallet var færre enn året før, men samtidig høyere sammenlignet med tidligere på 2000-tallet.

– Antall unge menn som ble skutt i hjel var ganske likt i mange år fram til 2012, og siden da har det økt prosentvis svært mye, sier statistikeren Jesper Hörnblad ved Socialstyrelsen.

Totalt ble 86 personer offer for dødelig vold i Sverige i fjor. Det er et tall som ikke skiller seg nevneverdig fra tidligere år.

– Det som skiller seg ut, er at flere blir drept i skyteepisoder og at andelen unge menn er større, sier Hörnblad.

Politiets egen statistikk tyder også på at 2017 blir et dystert år i så henseende. Statistikken viser at 25 personer ble skutt og drept i løpet av årets sju første måneder, men tallet omfatter begge kjønn og personer i alle aldre.

Totalt har politiet registrert 178 skyteepisoder fra januar til juli 2017. 73 personer er blitt såret.

